Apple звільняє 614 працівників у Каліфорнії після скасувала свого проєкту зі створення безпілотного електромобіля. Це перше значне скорочення робочих місць у компанії після пандемії COVID-19, повідомляє CNBC.
5 квітня 2024, 16:13
Apple звільняє понад 600 працівників після скасування автомобільного проєкту
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Співробітникам IT-гіганта повідомили про звільнення 28 березня, однак зміни набудуть чинності з 27 травня.
У повідомленні про скорочення Apple не згадує конкретні проєкти, до яких були залучені звільнені працівники. Однак відомо, що вони працювали поза межами штаб-квартири компанії, в менших офісах-супутниках, які працювали над секретними проєктами.
За даними San Francisco Chronicle, скоротили посади керівників механічних цехів, інженерів апаратного забезпечення та інженерів-конструкторів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Apple планує випустити новий iPad у травні. Лінійка планшетів компанії не оновлювалася півтора року.
Джерело: Мінфін
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