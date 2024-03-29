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29 березня 2024, 19:17

Apple планує випустити новий iPad

Apple планує випустити новий iPad у травні. Лінійка планшетів компанії не оновлювалася півтора року, пише Bloomberg.

Apple планує випустити новий iPad у травні.

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Реліз буде зосереджено на оновлених версіях iPad Pro та iPad Air, повідомили джерела. Моделі Pro отримають нові чіткіші OLED-дисплеї, тоді як iPad Air вперше отримає варіант з 12,9-дюймовим екраном.

Цей крок знаменує кінець найдовшого періоду відсутності нових моделей в історії iPad, який вперше був представлений Стівом Джобсом у 2010 році.

З моменту останніх оновлень минуло близько 18 місяців. Apple робить ставку на те, що нові моделі з більш швидкими процесорами та оновленими аксесуарами можуть сприяти відродженню категорії планшетів.

Моделі iPad Pro під кодовими назвами J717, J718, J720 та J721 будуть працювати на новому чипі M3 та з оновленими версіями Magic Keyboard та Apple Pencil.

Apple планувала випустити нові iPad до кінця березня або на початку квітня, але компанія працює над завершенням програмного забезпечення для пристроїв. Екрани останніх моделей також вимагають складних нових технологій виробництва, що призвело до затримки.

Джерело: Мінфін
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