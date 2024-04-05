Із початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Кремль встановив контроль над 180 компаніями загальною вартістю близько $11,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії із посиланням на дані британської розвідки.
За час повномасштабної війни росія захопила 180 компаній на $11,5 мільярда
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«Майже напевно пріоритетними були компанії з іноземним капіталом, включно з компаніями, що належать росіянам, які проживають за кордоном», — йдеться у повідомленні.
Фактичне захоплення компаній розвідники пояснюють тим, що Кремль хоче зменшити іноземні, особливо західні, зв'язки в російській економіці.
Водночас росія встановлює більший контроль над компаніями у стратегічних галузях, таких як оборонна промисловість.
Москва перерозподіляє активи на користь пов'язаних з Кремлем бізнесменів, які підтримують війну в Україні, зазначили в Міноборони.
«Ця деприватизація, ймовірно, пов'язана із закликом Путіна у його посланні в лютому 2024 року до нової націоналістичної еліти, сформованої внаслідок війні в Україні», — пояснює відомство.
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«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика», — зазначив Шмигаль.
За його словами, росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.
«Протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей», — додав прем'єр-міністр.