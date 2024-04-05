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5 квітня 2024, 15:15

Торгівля рф з Туреччиною занепадає під тиском санкцій

Торгівля між Туреччиною та Росією зазнає перебоїв через західні санкції. Це завдає удару по важливому каналу постачання для москви. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Торгівля між Туреччиною та Росією зазнає перебоїв через західні санкції.

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Експортери машинного обладнання, які найбільше з усіх отримали вигоду від зростання поставок до росії, можуть скоротити свої продажі на 1 мільярд доларів цього року через «нечіткі» та «стрімко зростаючі» санкційні списки, а також обмеження на товари з потенційним військовим використанням, повідомив голова Асоціації експортерів машин Кутлу Каравеліоглу.

Це становить третину минулорічних продажів до росії, повідомив він, додавши, що найбільше зниження наразі спостерігається щодо верстатів, насосів та електродвигунів.

«Для будь-якого серйозного виробника промислового обладнання, схоже, неможливо зберегти свою попередню зацікавленість росією перед лицем зростаючого тиску на банківську систему та ланцюги поставок», — сказав Каравеліоглу.

Це погані новини для турецьких компаній та спроб уряду знизити дефіцит поточного рахунку. Але це також свідчить про те, що санкції США та ЄС щодо росії стають дедалі ефективнішими, навіть у країнах, що не є членами союзу, таких як Туреччина.

За попередніми даними Міністерства торгівлі Туреччини, експорт до росії в першому кварталі впав на 33,7% порівняно з попереднім роком.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
5 квітня 2024, 16:25
#
Через санкції продаж алмазів з росії впав на понад 60%, — Reuters.
Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ з січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.
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