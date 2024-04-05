Українські удари вивели з ладу мінімум 10% нафтопереробної інфраструктури росії — НАТО

У Північноатлантичному альянсі стверджують, що удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі росії мали відчутний вплив на її паливний ринок і накладають додаткові фінансові витрати. Про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу, передає Європейська правда.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Співрозмовник зазначив, що в березні росія помітно збільшила імпорт бензину з Білорусі та запровадила шестимісячну заборону на його експорт, щоб стабілізувати внутрішні ціни. Також Москва не виключає збільшення експорту сирої нафти, оскільки не може переробляти її в достатніх кількостях.

«Удари, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, а можливо, й понад 15%. І, залежно від масштабу пошкоджень, ремонт може зайняти значний час і вимагати значних витрат», — додав посадовець НАТО.

Він також звернув увагу на те, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 кілометрів, що підкреслює масштаб атак.

«Гадаю, що надалі все менше й менше таких об'єктів російської енергетичної інфраструктури будуть захищені від потенційних ударів, а на російську економіку в цій сфері чинитиметься все більший і більший вплив», — підсумував співрозмовник.

Труднощі з ремонтом НПЗ

За даними Reuters, російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів (НПЗ) через санкції Заходу. При чому їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.