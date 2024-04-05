У мережі Bitcoin Cash відбувся халвінг, Ripple випустить власний стейблкоїн: що нового на крипторинку

Власники субрахунків за програмою Binance Link мають пройти KYC

Криптовалютна біржа Binance заявила про те, що всі субрахунки, створені власниками акаунтів Exchange Link за програмою Binance Link, мають пройти процедуру KYC. В іншому разі користувачі ризикують втратити до них доступ.

Нові правила набули чинності з 20 березня 2024 року. У власників субрахунків є час до 20 травня 2024 року на те, щоб завершити верифікацію.

В іншому разі вони втратять доступ як до облікових записів, так і до послуг програми Binance Link. Надати необхідні дані повинні власники акаунтів Exchange Link.

Серед іншого це включає в себе:

джерело коштів (зарплата, дохід від самозайнятості, дивіденди, виплати тощо);

джерело багатства;

підтвердження місця проживання (виписка з банку, керуючої компанії, рахунки за комунальні послуги та інше);

декларацію політично значущих осіб (PEP).

У прес-релізі зазначено, що власники субрахунків, які не пройдуть верифікацію до 20 травня, зможуть вивести кошти, але не поповнити рахунок. Також їм обмежать доступ до торгівлі.

Крім того, біржа заявила про можливість заморозки коштів без пояснення причин. Також власники акаунтів Exchange Link можуть в односторонньому порядку закрити субрахунки.

Зазначимо, Binance Link — це партнерська програма біржі, яка дає змогу торгувати криптоактивами через API платформи. Її учасники фактично є брокерами. Дізнатися більше безпосередньо про сам продукт і вимоги можна за посиланням.

Ripple випустить власний стейблкоїн із прив’язкою до долара США

У Ripple заявили про плани запустити власну «стабільну монету» з прив’язкою до долара США до кінця 2024 року.

«Цей крок розширює можливості Ripple як в інституційній сфері, так і у сфері DeFi, диверсифікуючи варіанти використання і покращуючи нашу платіжну інфраструктуру, щоб зблизити світи традиційних і децентралізованих фінансів», — ідеться в повідомленні.

За словами розробників, новий актив буде на 100% забезпечений депозитами в доларах, короткостроковими казначейськими облігаціями уряду США та іншими грошовими еквівалентами. Його запустять у мережах XRP Ledger і Ethereum.

«Стейблкоїни слугують ключовою точкою входу в DeFi. Впровадження надійної „стабільної монети“ корпоративного рівня в XRP Ledger створить більше варіантів використання, ліквідності та можливостей для розробників і користувачів», — уточнили в компанії.

Технічний директор фірми Девід Шварц у коментарі Cointelegraph заявив, що у нього поки що немає відповіді на питання, як називатиметься стейблкоїн і який він отримає тікер.

За його словами, наявна екосистема стейблкоїнів не така різноманітна і надійна, як могла б бути. Він оцінив поточну вартість сегмента в $150 млрд і припустив, що на ринку «є місце для ще одного великого гравця».

У мережі Bitcoin Cash відбувся халвінг

4 квітня за київським часом о 01:45 на блоці #840 000 у мережі Bitcoin Cash відбувся другий в її історії халвінг. Нагорода за блок скоротилася з 6,25 BCH до 3,125 BCH. Про це повідомляє ForkLog.

Блок добув пул ViaBTC, отримавши винагороду в 3,156 BCH, включно з комісіями.

Ціна монети напередодні халвінгу зазнала помітних коливань. Слідом за різким зростанням наприкінці березня вона перейшла до зниження з початку квітня. Після події курс BCH почав відновлюватися.

На момент написання новини ціна Bitcoin Cash становить $685.

Galaxy Digital запустить венчурний фонд на $100 млн для інвестування в криптосферу

Компанія Galaxy Digital Holdings планує створити венчурний фонд на $100 млн для подальшого інвестування у сферу цифрових активів. Про це повідомляє CoinDesk.

Основну увагу приділять фінансовим застосункам, програмній інфраструктурі та криптопротоколам.

Фонд під назвою Galaxy Ventures Fund I протягом трьох наступних років вкладе кошти в 30 різних компаній. Кожен зі стартапів на ранній стадії отримає від $1 млн і більше. Це дасть їм змогу розкрити свій потенціал, зазначають представники фірми.

«Протягом багатьох років ми вкладаємо власний капітал у підтримку новаторів. Тепер ми запускаємо Galaxy Ventures Fund I LP для партнерства із зовнішніми інвесторами, що дасть нам змогу і далі підтримувати екосистему цифрових активів», — заявив керівник відділу комунікацій Galaxy Digital Майк Вурстхорн.

Згідно з даними компанії, з 2018 року інвестиційна фірма вклала понад $200 млн у більш ніж 100 різних проєктів. Тепер Galaxy Digital має намір залучити зовнішній капітал для нарощування обсягів фінансування, зазначають її представники.