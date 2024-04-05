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5 квітня 2024, 10:50

Прем’єра стрічки «Да Вінчі» за підтримки українського бізнесу

Днями вийшла прем'єра документальної стрічки про видатного героя України — Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним Да Вінчі через його художню освіту.

Днями вийшла прем'єра документальної стрічки про видатного героя України — Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним Да Вінчі через його художню освіту.

Головний герой фільму пройшов визначний шлях від добровольця до визнаного та талановитого командира, за яким без вагань та страху йшли в бій «Вовки Да Вінчі». Його мужність відзначена низкою нагород та звань, серед яких — Герой України та Народний герой.

Фільм розкриває життєвий шлях та діяльність Дмитра через інтерв'ю з ним, рідкісні архівні матеріали та неопубліковані раніше хроніки. Рідні, побратими, друзі та ексголовнокомандувач Валерій Залужний поділилися спогадами та розповіли яким був Да Вінчі.

Режисеру Володимиру Сидько вдалося розкрити героїзм Дмитра та показати його неповторність та винятковий внесок у боротьбу за Україну. Да Вінчі нині є символом усіх воїнів, які захищають свою державу.

«За 9 років на війні Дмитро став легендарним командиром, який в своїй сміливості і самовідданості слугував прикладом для багатьох побратимів. Наш фільм має на меті не лише докладно розповісти історію життя великого воїна, а й дослідити еволюцію його становлення як патріота і захисника. Цією стрічкою ми спробуємо дати відповіді на питання, що повпливало на формування Да Вінчі та як молодому юнакові вдалося створити один із найефективніших підрозділів на фронті» — діляться автори фільму.

До процесу фінансування фільму активно долучився український бізнес, зокрема фінтех-компанія Moneyveo. Нагадаємо, що Moneyveo з початку повномасштабної війни в Україні систематично допомагає військовим: вона перерахувала понад 16 млн на потреби ЗСУ, передала бійцям 50 FPV-дронів, кілька одиниць техніки та регулярно відправляє посилки з медикаментами для фронту та інші необхідні речі й обладнання.

«Це наш перший досвід участі в подібному проєкті, — розказує СЕО Moneyveo Сергій Сінченко — ми активно підтримували військових ще до початку повномасштабного вторгнення ворога: поставляли оргтехніку розвідникам, брали участь у фінансуванні лікування атошників, з лютого 2022-го наша допомога масштабувалася і посилилася. Участю у створенні фільму „Да Вінчі“ хотілось підтримати пам'ять героя, подякувати усім захисникам, що боронять нашу землю і завдяки яким ми можемо жити і працювати в нашій країні. І, на мою думку, у цей складний час підтримувати створення українських документальних фільмів не менш важливо для розвитку української історії та культури».

У підтримці суспільства та зміцненні національного духу під час війни культурне життя відіграє важливу роль. Адже сьогодні українці воюють не лише за свою територію, але й за збереження національної ідентичності. Автори та учасники фільму сподіваються, що фільм стане не лише виявом підтримки та визнання внеску справжніх героїв, а ще й надихне громадськість, залучить більше людей до волонтерської роботи, підтримки воїнів та збору коштів для воєнних потреб.

Джерело: Мінфін
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