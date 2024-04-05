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5 квітня 2024, 11:36

В Україні обсяги будівництва у 2023 році зросли на 22,6% — Держстат

За підсумками 2023 року обсяг будівельних робіт в Україні збільшився на 22,6% порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За підсумками 2023 року обсяг будівельних робіт в Україні збільшився на 22,6% порівняно з 2022 роком.
Фото: pixabay.com

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Індекс будівельної продукції в Україні за підсумками 2023 року становив 122,6% до 2022 року. Позитивна динаміка спостерігалася протягом усього року.

Найбільше зростання обсягів будівництва зафіксовано у секторі інженерних споруд — на 32,9%. Також помітно збільшилися обсяги будівництва у секторі нежитлової нерухомості — на 20%.

Натомість будівництво житлових об'єктів у порівняно з 2022 роком скоротилося на 4,6%.

За даними Держстату, у структурі будівництва переважну частку (42,9%) займають капітальні і поточні ремонти приміщень. Частка будівництва нових об'єктів становить 36,3%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
bonv
bonv
5 квітня 2024, 12:26
#
І обсяги, і ціни ростуть.
+
+15
bonv
bonv
5 квітня 2024, 12:27
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
Lamo
Lamo
5 квітня 2024, 12:49
#
Це за рахунок будівництва укріплень на Закарпатті?
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