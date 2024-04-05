Національний банк України встановив на 5 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,0201 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 17 копійок.
5 квітня 2024, 8:01
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 17 копійок
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 5 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,34 грн. Європейська валюта подорожчала на 8 копійок.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1