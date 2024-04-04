Національний банк України встановив на 4 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,1953 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 12 копійок.
4 квітня 2024, 8:00
Офіційний курс: НБУ підвищив гривню на 12 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 4 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,26 грн. Європейська валюта подешевшала на 1 коп.
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Джерело: Мінфін
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