У Польщі майже у 2,5 раза збільшилась частка українців, яким житло оплачує роботодавець

Кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 раза порівняно з 2022 роком. Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Протягом першого кварталу 2024 року 55% українців сказали, що користуються житлом від роботодавця, 33% зазначили, що винаймають житло власним коштом, 8% знайшли прихисток у поляків вдома і 4% проживають у центрах колективного розміщення.

У листопаді 2022 року, коли проводилося аналогічне опитування, розподіл місць проживання був зовсім інший.

Тоді винаймали житло власним коштом 58% опитаних, 22% українців забезпечували житлом роботодавці. 10% прихистили поляки у своєму домі, яким уряд сплачував компенсацію за кожного біженця у рамках програми прихистку. 5% жили коштом держави (у колективних центрах) й 5% за допомоги благодійних організацій.

Скасування субсидій для центрів, де проживають біженці

В агентстві також нагадали, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило про внесення змін для українських біженців. Зокрема йдеться про скасування субсидій для центрів, де проживають біженці з липня 2024 року.

На сьогодні у центрах колективного проживання нараховується майже 40 тис. українців, за кожного з них держава сплачує 40 злотих (392 грн) щодня.

«Той факт, що кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 раза порівняно з 2022 роком має логічне пояснення. Історично склалося, що українці приїздили до Польщі на тимчасовий заробіток.

На початку великої війни Польща прийняла найбільшу кількість українців, які не одразу влаштувалися на роботу. Хтось мав накопичення, хтось поїхав до інших країн ЄС, хтось повернувся до України. Врешті у Польщі лишилася переважна більшість українців, які прагнуть працювати. Здебільшого вони користуються житлом від роботодавця. Кількість офіційно", — пояснила Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

В агенції зазначили, що кількість працевлаштованих українців у Польщі на кінець лютого 2024 року складала 755 тисяч.

Опитування

Опитування проводилось методом електронного анкетування, загальна кількість респондентів за обидва періоди склала 2340 людей.