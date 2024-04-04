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4 квітня 2024, 18:59

Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда

Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ «Укрнафта». Чистий прибуток за результатами 2023 року склав 23,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ «Укрнафта».
Фото: ukrnafta.com

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Зазначається, що дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років.

Нагадаємо

В березні Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план Укрнафти на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток — 18 млрд грн.

«Мінфін» писав, що Укрнафта у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року збільшила видобуток нафти на 0,09% — до 110,3 тис. тонн, видобуток газу — на 10,7% до 92,1 млн кубометрів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
4 квітня 2024, 21:09
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Невже без Коломойського насталі добрі часи?
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