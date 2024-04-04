Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ «Укрнафта». Чистий прибуток за результатами 2023 року склав 23,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.
4 квітня 2024, 18:59
Чистий прибуток Укрнафти за 2023 рік склав 23,6 мільярда
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Зазначається, що дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років.
Нагадаємо
В березні Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план Укрнафти на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток — 18 млрд грн.
«Мінфін» писав, що Укрнафта у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року збільшила видобуток нафти на 0,09% — до 110,3 тис. тонн, видобуток газу — на 10,7% до 92,1 млн кубометрів.
Джерело: Мінфін
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