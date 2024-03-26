Укрнафта у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року збільшила видобуток нафти на 0,09% — до 110,3 тис. тонн, видобуток газу — на 10,7% до 92,1 млн кубометрів. Про це повідомляє пресслужба компанії.
26 березня 2024, 18:54
Укрнафта збільшила видобуток нафти та газу
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«Компанія продовжує буріння нових свердловини, інтенсифікацію видобутку на родовищах та переоснащення застарілого устаткування на обладнання, що відповідає вимогам стандартів API», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо
Загалом у 2023 році Укрнафта видобула 1,41 млн тонн нафти з конденсатом та 1,1 млрд кубометрів газу, природного і нафтового, це +3% і +6% відповідно до показників видобутку 2022 року (1,37 млн тонн нафти, 1,037 млрд кубометрів газу).
Джерело: Мінфін
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