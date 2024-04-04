Темпи зростання споживчих цін у Швейцарії у березні знизилися до мінімального з вересня 2021 року 1% у річному вираженні з 1,2% у лютому, згідно з даними Федерального статистичного управління країни.
Інфляція у Швейцарії сповільнилася до мінімуму з вересня 2021 року
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Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав інфляцію на рівні 1,3%.
Як змінилися ціни
Порівняно з попереднім місяцем ціни у Швейцарії не змінилися після зростання на 0,6% у лютому.
Продукти харчування та безалкогольні напої у березні подешевшали на 0,4% у річному вираженні, послуги охорони здоров'я — на 0,5%, транспортні послуги — також на 0,5%. Тим часом житло та енергоресурси подорожчали на 3,2%, у сфері відпочинку та культури інфляція становила 1,8%.
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Базова інфляція, що не включає такі волатильні категорії, як необроблені продукти харчування та енергоресурси, сповільнилася до 1% з 1,1%.
Швейцарський національний банк (SNB, Центробанк країни) таргетує інфляцію на рівні 0−2% і в березні знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів до 1,5%.
«Згідно з останнім прогнозом, інфляція залишиться в цьому діапазоні в найближчі кілька років», — зазначив банк за підсумками березневого засідання.
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