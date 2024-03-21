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21 березня 2024, 16:42

Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку

Національний банк Швейцарії несподівано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 1,5%, це стало першим таким зниженням з моменту послаблення пандемії. Про це пише Bloomberg.

Національний банк Швейцарії несподівано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 1,5%, це стало першим таким зниженням з моменту послаблення пандемії.
Фото:depositphotos

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Зниження ставки

Хоча деякі інвестори робили ставку на таке зниження, більшість економістів прогнозували, що ставка залишиться незмінною принаймні до червня.

Після цього рішення курс франка впав на 1% стосовно євро до найслабшого рівня з липня 2023 року. Щодо долара він впав на 1,2% до нового чотиримісячного мінімуму.

«Пом'якшення нашої монетарної політики стало можливим завдяки ефективній боротьбі з інфляцією протягом останніх 2,5 років», — заявив у четвер президент швейцарського Центробанку Томас Джордан.

Рішення швейцарського банку слідує за рішенням ФРС в середу дотримуватись свого прогнозу щодо трьох знижень ставок в цьому році. Норвезький центральний банк залишив вартість запозичень без змін у четвер, і такого ж результату очікують від Банку Англії пізніше цього ж дня.

Прогнози щодо інфляції

Банк прогнозує, що інфляція в середньому становитиме 1,4% цього року, 1,2% у 2025 році та 1,1% у 2026 році.

Зазначається, що Швейцарія стала першою країною з розвиненою економікою, яка знизила відсоткові ставки після тривалого високого інфляційного тиску, посиленого впливом пандемії на світову торгівлю та повномасштабною війною рф в Україні.

Джерело: Мінфін
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