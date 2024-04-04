Фінляндія закрила кордон з росією на невизначений строк

Уряд Фінляндії вирішив залишити зачиненими всі пункти пропуску на кордоні з росією на невизначений строк. Прикордонні пункти пропуску будуть закриті з 15 квітня доти, доки не уряд країни не ухвалить інше рішення. Про це пише «Бізнес Цензор» з посиланням на фінське інформагентство Yle.

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«Навесні не було отримано жодних фактів, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація на кордоні суттєво змінилася», — пояснила очільниця МВС країни Марі Рантанен.

Вона нагадала, що керована міграція є одним із способів тиску росії на безпеку і соціальну стабільність Фінляндії та ЄС.

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Нагадаємо

Уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із росією з 30 листопада 2023 року.