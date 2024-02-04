Фінляндія відмовилася відкрити кордон із росією 11 лютого

Фінляндія найближчим часом не відновлюватиме роботу КПП на кордоні з росією. Про це в ефірі телеканалу Yle заявив прем'єр-міністр країни Петері Орпо.

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Він наголосив, що ситуація на східному кордоні залишається дуже серйозною та тривожною.

«За нашими відомостями, за східним кордоном знаходяться люди, мета яких — нелегальний в'їзд до Фінляндії», — зазначив прем'єр, уточнивши, що йдеться про тисячі людей.

«Зрозуміло, що (цієї ситуації) ми не можемо скасувати закриття кордону», — зазначив глава фінського уряду. Орпо додав, що владі необхідно підготувати способи запобігання незаконному перетину кордону.

Нагадаємо

Фінляндія тимчасово закрила дев'ять КПП на кордоні з росією 28 листопада. Тоді Гельсінкі пов'язав це з напливом біженців з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії, в якому звинуватив російську владу.