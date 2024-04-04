Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах — 1400 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише «Укрінформ».

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Блокування кордону

«Продовжується блокування саме трьох напрямків — ««Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину», — сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200−1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

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За словами речника ДПСУ, сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів.

Він зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається у напрямку пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». На першому очікує десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти «Шегині».

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рук для інших категорій транспорту, окрім вантажних.