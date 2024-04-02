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2 квітня 2024, 12:46

Польські фермери поновили блокування руху вантажівок у ПП «Угринів-Долгобичув»

2 квітня на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба.

2 квітня на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок, повідомляє Державна прикордонна служба. ► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоДержприкордонслужба зазначає, що перед ПП «Угринів-Долгобичув» ускладнено рух вантажівок.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Держприкордонслужба зазначає, що перед ПП «Угринів-Долгобичув» ускладнено рух вантажівок.

Водіїв та перевізників закликають врахувати інформацію під час міжнародних перевезень.

Блокування кордону

Наразі кордон блокують польські фермери, їхні актуальні вимоги більше стосуються невдоволення аграрною та «зеленою» політикою ЄС.

28 березня протестувальники на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» тимчасово завершили блокування руху вантажівок. Пропуск ваговозів мав тривати до 2 квітня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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