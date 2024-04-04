Податковий Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт № 11084 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким пропонується введення мораторію на більшість документальних перевірок для окремих платників. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Данило Гетманцев.
Депутати готуються ввести мораторій на більшість документальних перевірок для окремих платників
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо про законопроєкт
Метою законопроєкту є запровадження особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
Проєктом закону пропонується:
1) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;
2) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);
Читайте також: Податкова оновила план перевірок бізнесу. Додали 67 нових компаній
3) ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет;
4) платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
- скороченні строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Коментарі - 1