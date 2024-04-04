Депутати готуються ввести мораторій на більшість документальних перевірок для окремих платників

Податковий Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт № 11084 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким пропонується введення мораторію на більшість документальних перевірок для окремих платників. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Данило Гетманцев .

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Що відомо про законопроєкт

Метою законопроєкту є запровадження особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Проєктом закону пропонується:

1) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

2) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

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