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4 квітня 2024, 13:16

Депутати готуються ввести мораторій на більшість документальних перевірок для окремих платників

Податковий Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт № 11084 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким пропонується введення мораторію на більшість документальних перевірок для окремих платників. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Данило Гетманцев.

Податковий Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт № 11084 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким пропонується введення мораторію на більшість документальних перевірок для окремих платників.

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Що відомо про законопроєкт

Метою законопроєкту є запровадження особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Проєктом закону пропонується:

1) запровадження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану;

2) до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

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3) ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба України, а інформацію про включення до нього платник податків отримуватиме через електронний кабінет;

4) платники податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скороченні строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
4 квітня 2024, 13:41
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