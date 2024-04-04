Податкова оновила план перевірок бізнесу. Додали 67 нових компаній

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перевірка бізнесу в 2024 році

2361 перевірку компаній та 921 перевірку фопів запланувала Податкова у 2024 році. У березні перелік оновився та до нього потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.

Загалом кількість перевірок збільшилась на 40 — 33 перевірки компаній та 7 перевірок фопів.

Варто зазначити, що 9 компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота.