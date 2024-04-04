Державна податкова служба оновила свій перелік перевірок цьогоріч та додала до нього нові компанії. Загалом понад 3,2 тисячі компаній потрапили до цього списку. Про це пише Опендатабот.
4 квітня 2024, 11:43
Податкова оновила план перевірок бізнесу. Додали 67 нових компаній
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Перевірка бізнесу в 2024 році
2361 перевірку компаній та 921 перевірку фопів запланувала Податкова у 2024 році. У березні перелік оновився та до нього потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.
Загалом кількість перевірок збільшилась на 40 — 33 перевірки компаній та 7 перевірок фопів.
Варто зазначити, що 9 компаній, які перевірить Податкова цьогоріч, потрапили до Індексу Опендатабота.
Джерело: Мінфін
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