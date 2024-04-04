Влада США переказала 2000 BTC на Coinbase, FixedFloat втратила $2,8 млн через злом: що нового на ринку

FixedFloat втратила $2,8 мільйона унаслідок повторного злому

Криптовалютна біржа FixedFloat зазнала другої з початку року атаки. Експерти визначили суму збитків — щонайменше $2,8 млн.

Згідно із заявою команди, напад на платформу здійснила та сама група зловмисників, яка стояла за зломом 16 лютого. Інфраструктура біржі нібито не постраждала, але хакери використовували вразливість стороннього провайдера послуг.

«Хоча подібні атаки на треті сторони перебувають поза нашим контролем, ми вживаємо всіх необхідних заходів для посилення безпеки нашого сервісу і працюватимемо над їхнім запобіганням у майбутньому», — ідеться в повідомленні.

У FixedFloat не назвали суму збитків і запевнили, що кошти користувачів не постраждали.

«Подробиці інциденту поки не розголошуються у зв’язку з розслідуванням, що триває», — пояснили розробники.

За даними експертів Cyvers, «підозріле» виведення криптовалюти на суму $2,8 млн відбулося з гарячого гаманця FixedFloat.

«Кошти були спрямовані на підозрілу адресу, на яку згодом надійшли різні цифрові активи, включно з ETH, USDT, WETH, DAI і USDC», — зазначили фахівці компанії з кібербезпеки.

Далі всю суму «негайно» конвертували в ефір через DEX і відправили на біржу eXch. Після цих транзакцій гарячий гаманець FixedFloat припинив роботу, а сайт платформи закрився на технічне обслуговування, зазначили експерти.

У лютому біржа втратила $26 млн унаслідок атаки через проблеми з контролем доступу. Після інциденту FixedFloat також розпочала технічні роботи на своїй сторінці.

Електронну пошту Сатоші Накамото зломали у 2014 році

8 вересня 2014 року електронну пошту творця біткоїна під псевдонімом Сатоші Накамото було зламано. Про це заявили експерти BitMEX.

За їхніми даними, приблизно в той час було скомпрометовано три облікові записи Сатоші Накамото. Це його акаунти на форумі P2P Foundation і платформі Sourceforge, а також поштова скринька на сервісі GMX Mail.

Аналітики зазначили, що саме останній злом найбільш важливий. Першим атаку на поштову скриньку Накамото помітив модератор на форумі BitcoinTalk під псевдонімом Theymos. Він заявив, що отримав із цієї адреси лист, у якому від нього зажадали біткоїни.

Пізніше, згідно зі звітом BitMEX, на форумі P2P Foundation з’явилося відкрите звернення до Накамото. У ньому йшлося про те, що його IP-адреса витекла в мережу.

На те, що мав місце саме злом, вказує повідомлення розробника біткоїна Пітера Тодда. Той заявив, що хакер переслав йому електронного листа від 2011 року.

У BitMEX зазначили, що новина про злом викликала ажіотаж у спільноті біткоїна. Також це поставило під сумнів заяву творця першої криптовалюти про те, що він не є Доріаном Накамото, датовану березнем 2014 року.

До того моменту Сатоші Накамото вже не підтримував зв’язок із колегами та ком’юніті. Останнє публічне повідомлення творець біткоїна залишив 12 грудня 2010 року.

Один із розробників Bitcoin Core Грегорі Максвелл у листуванні, яке він вів із хакером, попросив того не розкривати особистість Накамото. Той заявив, що не планує робити це. Також він назвав Накамото «розумним хлопцем».

З коментарів Максвелла та інших матеріалів експерти BitMEX зробили кілька висновків щодо злому:

хакер був упевнений, що доступ до поштової скриньки є у кількох людей;

він, імовірно, отримав його шляхом скидання пароля, вгадавши дату народження Накамото, яка слугувала секретним запитанням. Нагадаємо, у ком’юніті вважають, що це 5 квітня.

Варто зазначити, що особистість Сатоші Накамото досі невідома.

Влада США переказала 2000 BTC на Coinbase

Контрольований урядом США гаманець із 30 174 BTC ініціював переказ близько 2000 BTC на адресу платформи Coinbase Prime. Експерти допустили продаж активів.

Спочатку було проведено тестову транзакцію на 0,001 BTC, а потім відбулося переміщення основної суми.

Імовірно, це частина активів, вилучених у Джеймса Джуна. У квітні 2023 року його засудили до року в’язниці за крадіжку 50 000 BTC з даркнет-маркетплейса Silk Road.

У грудні апеляційний суд офіційно оформив конфіскацію 69 370 BTC, що належали закритій понад 10 років тому незаконній інтернет-платформі. Кошти заарештовано в листопаді 2020 року.

Засновника Silk Road Росса Ульбріхта 2015 року визнали винним в управлінні даркнет-ринком та інших злочинах, включно з трафіком наркотиків і змовою з метою відмивання коштів. Його засудили до двох довічних термінів.

За даними CryptoQuant, влада Сполучених Штатів продовжує володіти 208 899 BTC (близько $13,8 млрд).

У Goldman Sachs повідомили про відсутність інтересу клієнтів до криптовалют

Клієнти Goldman Sachs не зацікавилися доступом до цифрових активів навіть після останнього стрибка цін. Про це в інтерв'ю WSJ повідомила IT-директор підрозділу інвестбанку з управління статками Шармін Моссавар-Рахмані.

За її словами, ситуацію не змінило й активне залучення в індустрію конкурентів на кшталт BlackRock і Fidelity з їхніми біткоїн-ETF.

«Ми не вважаємо, що це клас інвестиційних активів. Ми не віримо в криптовалюту», — заявила вона.

Однією з причин скептицизму є складнощі з реальною оцінкою внутрішньої вартості цифрових активів.

«Якщо ви не можете її розраховувати, тоді як ви можете бути бичачим або ведмежим?» — запитала вона.

Моссавар-Рахмані розкритикувала індустрію за лицемірство. На її думку, криптоентузіасти «проголошують демократизацію фінансів, але основні рішення в підсумку ухвалюють кілька людей».