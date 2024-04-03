Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 24 копійки

Національний банк України встановив на 3 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,3236 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 24 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 3 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,27 грн. Європейська валюта подорожчала на 14 коп.

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