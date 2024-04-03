У 2023 році реальний ВВП зріс на 5,3%. Значний внесок у зростання економіки минулого року мала м’яка фіскальна політика, що підживлювала внутрішній споживчий та інвестиційний попит. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зростання реального ВВП у 2023 році: В НБУ пояснили, за рахунок чого він зріс
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Що сприяло зростанню ВВП
Як зауважують в НБУ, вагому роль у зростанні економіки відіграли:
- висока адаптивність бізнесу та населення;
- м'яка фіскальна політика;
- стабілізація ситуації в енергетиці з другої половини лютого, передусім завдяки швидким ремонтам та посиленому захисту ППО;
- зусилля НБУ та уряду зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.
«У комплексі це зумовило суттєве сповільнення падіння економіки вже у I кварталі, а з II кварталу реальний ВВП повернувся до зростання, навіть попри негативний вплив подальших руйнувань та зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог», — зауважують в НБУ.
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Прогноз НБУ на 2024 рік
За прогнозом НБУ, зростання реального ВВП триватиме впродовж цього року. Відновлення економіки підтримуватимуть збереження м'якої фіскальної політики завдяки значній міжнародній допомозі, поліпшення ділових очікувань та зростання доходів домогосподарств, заходи НБУ та уряду з підтримання макрофінансової стабільності.
Однак зберігаються й ризики, пов'язані насамперед з війною. Так, обмежити економічне зростання можуть, зокрема, довше, ніж припускається, збереження безпекових ризиків та вища інтенсивність військових дій, подальші руйнування енергетичної інфраструктури та посилення міграційних тенденцій.
Відчутний вплив може мати також зменшення врожайності основних сільськогосподарських культур, якщо погодні умови повернуться до середніх кліматичних норм.
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