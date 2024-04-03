Зростання реального ВВП у 2023 році: В НБУ пояснили, за рахунок чого він зріс

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Як зауважують в НБУ, вагому роль у зростанні економіки відіграли:

«У комплексі це зумовило суттєве сповільнення падіння економіки вже у I кварталі, а з II кварталу реальний ВВП повернувся до зростання, навіть попри негативний вплив подальших руйнувань та зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог», — зауважують в НБУ.

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За прогнозом НБУ, зростання реального ВВП триватиме впродовж цього року. Відновлення економіки підтримуватимуть збереження м'якої фіскальної політики завдяки значній міжнародній допомозі, поліпшення ділових очікувань та зростання доходів домогосподарств, заходи НБУ та уряду з підтримання макрофінансової стабільності.

Однак зберігаються й ризики, пов'язані насамперед з війною. Так, обмежити економічне зростання можуть, зокрема, довше, ніж припускається, збереження безпекових ризиків та вища інтенсивність військових дій, подальші руйнування енергетичної інфраструктури та посилення міграційних тенденцій.

Відчутний вплив може мати також зменшення врожайності основних сільськогосподарських культур, якщо погодні умови повернуться до середніх кліматичних норм.