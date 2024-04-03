Роздрібний товарообіг в Україні торік зріс на 15,4%

В 2023 році сумарний обіг роздрібної торгівлі становив 1,8 трлн грн, свідчать оприлюднені дані Державної служби статистики.

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Як змінився товарообіг

Зростання роздрібного товарообігу у реальному вимірі (тобто після вирахування зміни цін) у 2023 році становило 15,4%.

Більш вузька оцінка роздрібного товарообігу (без урахування фізичних осіб-підприємців) нарахувала минулого року 1,2 трлн грн продажів.

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Зростання товарообігу юросіб становило 26% у номінальному вимірі та 11,7% — у реальному.