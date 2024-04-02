В березні Україна експортувала товарів на $3,2 мільярда

За попередніми даними в березні 2024 року Україна експортувала товарів на суму $3,2 млрд. Загальний обсяг експортованої продукції вітчизняного виробництва склав 11,8 млн тонн. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

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«В першому кварталі 2024 року український експорт залишався на відносно стабільному рівні, який наближається до рівня січня 2022 року — місяця, що передував широкомасштабному вторгненню.

У фізичному вимірі - це близько 12 млн тонн, в грошовому — понад $3 млрд щомісячно. В березні, попередньо, експортовано товарів обсягом 11,8 млн тонн на $3,2 млрд", — зазначила Свириденко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 27 березня постійні представники країн-членів Євросоюзу досягли компромісу в питанні продовження спрощеного режиму торгівлі з Україною ще на один рік.