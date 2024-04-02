Національний банк України встановив на 2 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,0749 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.
2 квітня 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ знизив гривню на 7 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 2 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,13 грн. Європейська валюта подешевшала на 3 коп.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Имею привычку в конце финансового месяца не потраченные за месяц остатки гривны переводить в доллары . Прошлую неделю решил выждать и не покупать доллар по 39.5, ожидая что он копеек на 20−30 упадет. . Вчера плюнул, не стал больше ждать и купил по 39,40.
Ну и , как обычно это бывает , смотрю сегодня курс и ожидаю 39.10))). А тут — надо же . 39.55))) Наверное дождь пойдет.)
П.С. А вообще с апрелевской зарплаты ожидаю все-таки покупать доллар по курсу ближе к 40.
П.П. С. Где же Алекс 2006?