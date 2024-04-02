Офіційний курс НБУ знизив гривню на 7 копійок

Національний банк України встановив на 2 квітня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,0749 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 2 квітня встановив офіційний курс євро на рівні 42,13 грн. Європейська валюта подешевшала на 3 коп.

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