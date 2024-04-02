Міністерство фінансів 2 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,75 млрд грн, що на 5,75 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 12,50 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
2 квітня 2024, 19:14
Мінфін залучив 6,7 мільярда від продажу облігацій
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 4,27 млрд грн під 16,23% з погашенням 30 квітня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,24%);
- 259,77 млн грн під 17,09% з погашенням 28 січня 2026 року (минулого тижня ставка була 17,20%);
- 2,22 млрд грн під 18,29% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,26%).
Читайте також: У січні уряд залучив від продажу ОВДП майже 33 млрд, а упродовж воєнного стану — 851 млрд
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1