Мінфін залучив 6,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 2 квітня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,75 млрд грн, що на 5,75 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 12,50 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

4,27 млрд грн під 16,23% з погашенням 30 квітня 2025 року (минулого тижня ставка була 16,24%);

259,77 млн грн під 17,09% з погашенням 28 січня 2026 року (минулого тижня ставка була 17,20%);

2,22 млрд грн під 18,29% з погашенням 7 липня 2027 року (минулого тижня ставка була 18,26%).

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.