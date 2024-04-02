У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.
2 квітня 2024, 14:57
Авторинок України: найпопулярніші моделі нових авто у березні
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До ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.
За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.
Бестселери березня
- Renault Duster — 920 од.;
- Toyota RAV-4 — 415 од.;
- KIA Sportage — 223 од.;
- Peugeot Landtrek — 216 од.;
- Volkswagen ID.4 — 207 од.;
- Hyundai Tucson — 185 од.;
- Mazda CX5 — 172 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 160 од.;
- Skoda Octavia — 159 од.;
- BYD Song Plus — 117 од.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі трансакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року.
Джерело: Мінфін
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