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2 квітня 2024, 14:57

Авторинок України: найпопулярніші моделі нових авто у березні

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків. Про це повідомляє Укравтопром.

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер Renault Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.
Фото: freepik.com

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До ТОП-10 моделей нових авто у березні потрапили сім кросоверів, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано майже 42% березневого ринку нових легковиків.

Бестселери березня

  • Renault Duster — 920 од.;
  • Toyota RAV-4 — 415 од.;
  • KIA Sportage — 223 од.;
  • Peugeot Landtrek — 216 од.;
  • Volkswagen ID.4 — 207 од.;
  • Hyundai Tucson — 185 од.;
  • Mazda CX5 — 172 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 160 од.;
  • Skoda Octavia — 159 од.;
  • BYD Song Plus — 117 од.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що протягом березня на внутрішньому ринку України було зареєстровано 86,4 тисячі трансакцій купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, що на 7,3% перевищує показники березня 2023 року, але є на 0,7% менше порівняно з лютим 2024 року.

Джерело: Мінфін
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