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2 квітня 2024, 13:18

Акціонери тримають свої банки на голодному пайку: Лише два банки отримали докапіталізацію

Акціонери не поспішають вкладати гроші в свої банки. За 2023 рік лише двом структурам було збільшено статутні капітали. Про це йдеться у статті на «Мінфіні» «Приват, ПУМБ та Укргаз: хто більше заробив, наростив зарплатні витрати та купівлю ОВДП».

Акціонери не поспішають вкладати гроші в свої банки.
Фото:depositphotos

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Хто з банків отримав докапіталізацію

  • А-Банк — на 459,8 млн грн (на 44%) — до 1,5 млрд грн;
  • Банк Восток — на 533,2 млн грн (на 54%) — до 1,5 млрд грн.

З показників видно, що, навіть до збільшення статутників, банки виконували мінімальну вимогу у 200 млн грн, тому капіталізація була не вимушеною.

Господарі ж решти 61 банку не вклали до статутних капіталів жодної копійки.

Фінустанови нарощували такий показник, як «власний капітал», і робили це за рахунок поточної діяльності. Зазвичай, вони вкладали в капітали поточний прибуток і розформовували резерви, покращуючи якість кредитного портфеля.

Найсильніше власні капітали наростили:

Прирости зафіксовано у 53 банків із 63-х. Ще три зберегли старі капітали: банк «Траст-Капітал» (254,5 млн грн), Полікомбанк (282,8 млн грн) та Український банк реконструкції та розвитку (207,9 млн грн).

При цьому у 7-ми банків відбулося скорочення власних капіталів. Найбільше у Правекс-Банку — на 48,6 млн грн (на 4% — до 1,1 млрд грн), Мотор-Банку — на 39,7 млн грн (на 15% — до 225,6 млн грн) та Оксі Банку — на 24,8 млн грн (на 10% — до 229,1 млн грн). Найчастіше це відбувалося через збитки чи формування резервів під проблемні кредити.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
2 квітня 2024, 15:20
#
Банківська справа — це дуже «тонкий» бізнес, який вимагає відповідних знань, вмінь і навичок. Цей бізнес не для наших «бариг», які звикли депозити та рефінансування від НБУ виводити в офшорим і оголошувати банк «неплатоспроможним. Регулятор в особі НБУ зламав цю працюючу «схему» і цей бізнес став нецікавий для наших скоробагатьків.
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