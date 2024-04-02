Курс біткоїна просів нижче $67 000

Зранку 2 квітня ціна біткоїна впала з $69 000 до $66 000. Обсяг ліквідацій досяг майже $400 млн.

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Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», на момент написання актив торгується близько $66 812.

Просадка курсу біткоїна призвела до значної хвилі ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Обсяг досяг майже $400 млн.

Просіданням відзначилися й інші активи з топ-5 за показником капіталізації.

Індекс страху і жадібності, своєю чергою, залишився без змін — 79 пунктів. Порівняно з минулим тижнем показник просів на чотири одиниці.