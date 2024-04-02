Трамп вніс заставу в $175 млн у справі про шахрайство

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Трамп вніс заставу, щоб перешкодити генеральному прокурору Нью-Йорка отримати майже пів мільярда доларів за рішенням суду про шахрайство проти нього та його бізнесу. Це тимчасово поклало край протистоянню, яке могло призвести до втрати частини власності колишнього президента.

Суму, яку він був змушений виплатити, апеляційний суд зменшив з повної суми — яку, за твердженням Трампа, було б «неможливо» отримати — до $175 млн минулого тижня.

Внесення застави відбулося в результаті судової заборони, винесеної минулого тижня суддею, який займається окремою кримінальною справою, яка має бути передана до суду наприкінці цього місяця, і була розширена іншим судом Нью-Йорка.

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Передісторія

У лютому цього року суд у Нью-Йорку зобов’язав експрезидента США сплатити $454 млн штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство.

В ухвалі суду йдеться, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити.