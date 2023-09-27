Суд визнав Трампа винним у шахрайстві — Reutes

Суд у Нью-Йорку визнав 45-го президента США Дональда Трампа та його сімейний бізнес відповідальними у шахрайстві за цивільним позовом генпрокурора штату Летиції Джеймс, у якому політика звинуватили в незаконному роздуванні своїх активів та капіталу. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Посадовиця подала до суду на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його та Trump Organization у брехні впродовж десяти років щодо вартості активів і його власного капіталу.

Стверджувалось, що він робив це, аби отримати кращі умови банківських позик і страхування, пише ЗМІ.

Посадовиця заявила, що Трамп роздув свій власний статок на цілих $2,23 млрд, а за одним показником — на $3,6 млрд на основі річних фінансових звітів, які надавались банкам та страховим компаніям.

Читайте: ЗМІ: Трамп 10 років не платив податок на дохід. Він все заперечує

Серед активів, вартість яких була завищена, генпрокурорка назвала маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Мангеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.

Bloomberg пише, що ця постанова суду вирішує «найбільшу претензію штату проти колишнього президента та звужує судовий процес, який розпочнеться 2 жовтня».

Тепер суд буде зосереджений на звинуваченнях, як-от фальсифікація ділової документації та видача неправдивих фінансових звітів, а також на вимозі держави щодо відшкодування $250 млн, зазначає ЗМІ.

Трамп, який стверджує, що позов генпрокурорки політично мотивований, швидше за все, оскаржить це рішення суду, повідомляє Bloomberg.