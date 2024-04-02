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2 квітня 2024, 8:39

Податкова відзвітувала, скільки з початку року до бюджету надійшло податків

До зведеного бюджету у січні — березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

До зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.

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Поповнення бюджету

До державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів — майже 97,8 млрд грн.

При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні — березні 2024 року становили 280 млрд грн.

При цьому на рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.

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Зазначається, що показники розпису Міністерства фінансів перевиконано з податку на прибуток підприємств — у 1,7 раза (+38,4 млрд грн), податку на додану вартість — на 3,5% (+2,3 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — на 3,3% (+1,4 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 3,5% (+0,8 млрд грн).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року в січні — березні 2024 року зафіксовано приріст надходжень з податку на прибуток підприємств у 2,8 раза (+61,9 млрд грн), податку на додану вартість — в 1,9 раза (+32,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — на 19,4% (+7,3 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 9% (+2 млрд грн).

Окремо ДПС надала дані за березень. Так, надходження (сальдо) до зведеного бюджету у березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 149,2 млрд грн, у т. ч. до держбюджету — 116,5 млрд грн, до місцевих бюджетів — 32,7 млрд грн.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у березні 2024 року становили 107,7 млрд грн; додатково до розпису Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло 9,8 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 11,1 млрд грн ПДВ.

Нагадаємо

У березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Джерело: Мінфін
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