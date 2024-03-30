Надходження до держбюджету в березні: деталі

За оперативними даними, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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За підсумками березня 2024 року надходження платежів від Державної податкової служби становили 105,7 млрд грн, у тому числі:

60,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств,

18,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 29,0 млрд, відшкодовано — 11,1 млрд грн),

15,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір,

9,2 млрд грн — акцизний податок та

1,4 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 45,8 млрд гривень.

Місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, перевиконаний на 8,4 млрд грн.

При цьому показник Держмитслужби — 92,3 % (-3,8 млрд грн), Державної податкової служби — 107,9% (+7,7 млрд грн).

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Водночас голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева повідомив, що за попередніми даними надходження до загального фонду держбюджету «від платежів, що адмініструються податковою» становлять 107,1 млрд грн. (+39,3 млрд грн у порівнянні з березнем 2023 року). Показники розпису Мінфіну перевиконані на 9,2 млрд грн.

Він також додав, що перевиконання показників розпису відбулося з:

податку на прибуток (+13,5 млрд грн);

акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів (+0,3 млрд грн);

ПДФО (+0,5 млрд грн).

За повідомленням пресслужби Мінфіну, 3,1 млрд грн бюджет отримав у вигляді міжнародної допомоги (грантів).