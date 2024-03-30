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30 березня 2024, 11:33

Надходження до держбюджету в березні: деталі

За оперативними даними, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За оперативними даними, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

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За підсумками березня 2024 року надходження платежів від Державної податкової служби становили 105,7 млрд грн, у тому числі:

  • 60,1 млрд грн — податок на прибуток підприємств,
  • 18,0 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 29,0 млрд, відшкодовано — 11,1 млрд грн),
  • 15,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір,
  • 9,2 млрд грн — акцизний податок та
  • 1,4 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 45,8 млрд гривень.

Місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, перевиконаний на 8,4 млрд грн.

При цьому показник Держмитслужби — 92,3 % (-3,8 млрд грн), Державної податкової служби — 107,9% (+7,7 млрд грн).

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Водночас голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева повідомив, що за попередніми даними надходження до загального фонду держбюджету «від платежів, що адмініструються податковою» становлять 107,1 млрд грн. (+39,3 млрд грн у порівнянні з березнем 2023 року). Показники розпису Мінфіну перевиконані на 9,2 млрд грн.

Він також додав, що перевиконання показників розпису відбулося з:

  • податку на прибуток (+13,5 млрд грн);
  • акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів (+0,3 млрд грн);
  • ПДФО (+0,5 млрд грн).

За повідомленням пресслужби Мінфіну, 3,1 млрд грн бюджет отримав у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
30 березня 2024, 12:10
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Україна позичила у двох країн 1,5 мільярда доларів на підтримку держбюджету.
«Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
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Зе-влада очолила антирейтинг якості життя українців. Гірше ж точно не буде? ©
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bonv
bonv
30 березня 2024, 12:18
#
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Про це повідомляє сайт президента.
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