monobank відновив роботу після збою напередодні. Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.
1 квітня 2024, 19:15
monobank відновив роботу після масштабного збою
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно. Краще падати, вставати і бігти, ніж сидіти і дрімати. Перепрошую у всіх, кого ми підвели. Зараз все гаразд», — написав він.
Нагадаємо, що раніше деякі користувачі не могли скористатися функціями застосунку.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі