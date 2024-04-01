monobank відновив роботу після масштабного збою

monobank відновив роботу після збою напередодні. Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський .

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«Я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно. Краще падати, вставати і бігти, ніж сидіти і дрімати. Перепрошую у всіх, кого ми підвели. Зараз все гаразд», — написав він.

Нагадаємо, що раніше деякі користувачі не могли скористатися функціями застосунку.