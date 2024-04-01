Майже 700 тисяч декларацій подано за звітний період 2023 року — НАЗК

Під час кампанії, яка включала одразу два звітних періоди (за 2021 та 2022 роки) і проходила після відновлення декларування було подано 744,6 тис. та 712,9 тис. відповідно. Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

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Станом на 1 квітня 2024 року розпочато 312 повних перевірок, завершено перевірку 13 декларацій, за результатами яких виявлено недостовірні відомості на понад 9 млн грн.

Автоматизовану перевірку пройшли близько 160 тис. декларацій, поданих за звітний період 2021 року та понад 137 тис. декларацій за 2022 рік. Це майже третина декларацій, що проходили автоматизовану перевірку.

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