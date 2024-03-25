Жигулі за 66 млн грн: Які помилки зустрічаються у деклараціях українських посадовців

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Які помилки в деклараціях

1,7 тис. звернень з проханням подати виправлені декларації отримали НАЗК з березня 2023 рік по березень поточного року. З них 1,4 тис. людей скористалося можливістю внести правки.

Похибки та проблеми з одиницями вимірювання — чи не найрозповсюдженіша проблема у декларантів. Наприклад, Іван Стовповий, працівник Балійської міськради, у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року у 66 млн грн. Ймовірно, це найдорожчі Жигулі на території України.

Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. До порівняння, у 2021 році заробітки чоловіка складали 259 тисяч грн.

Очевидну похибку у декларації допустив також Сергій Чопко — майстер 3 категорії на Хмельницькій АЕС. Він повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплата самого декларанта склала 284 тисячі за той самий період.

Не менш багатою на помилки та цікавою виявилася графа «Цінне рухоме майно», куди деякі декларанти віднесли своїх тварин. Найяскравішим випадком є нардепка ВРУ Устінова Олександра, яка повідомила про «собаку-тапки-погризяку» — лабрадора Коді.

Ця сама посадовиця задекларувала як цінне майно футболку: «Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption».

У інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

Нагадаємо

Від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевірялись. Дані за 2021 та за 2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а за минулий рік — до квітня 2024.