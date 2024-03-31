З 1 квітня ціна на газ для населення не зміниться: коли він може подорожчати

Газ для населення у квітні не подорожчає. Залежно від газопостачальної компанії кубометр палива коштуватиме від 7 грн 70 коп до 9 грн 99 коп. — Про це повідомляє видання «Газправда».

Наразі газ побутовим споживачам в Україні пропонують 12 постачальників. У 7 компаній ціна кубометра нижча за 8 грн, а в 5 — вища.

Читайте також: Мінімальна зарплата зросте з 1 квітня: на скільки вона збільшиться

98% українців є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» й купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 гривні за кубометр.

Проте вже в травні дія чинних річних тарифів завершується. Чи зросте після цього вартість палива, офіційно поки не повідомлялося.