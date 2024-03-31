Газ для населення у квітні не подорожчає. Залежно від газопостачальної компанії кубометр палива коштуватиме від 7 грн 70 коп до 9 грн 99 коп. — Про це повідомляє видання «Газправда».
31 березня 2024, 12:30
З 1 квітня ціна на газ для населення не зміниться: коли він може подорожчати
Наразі газ побутовим споживачам в Україні пропонують 12 постачальників. У 7 компаній ціна кубометра нижча за 8 грн, а в 5 — вища.
Читайте також: Мінімальна зарплата зросте з 1 квітня: на скільки вона збільшиться
98% українців є клієнтами Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» й купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 гривні за кубометр.
Проте вже в травні дія чинних річних тарифів завершується. Чи зросте після цього вартість палива, офіційно поки не повідомлялося.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі