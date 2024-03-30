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30 березня 2024, 16:22

Шлюб онлайн: українці зможуть одружуватись в «Дії» по відеозв'язку

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв'язок у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв'язок у застосунку «Дія».

За його словами, українці зможуть одружуватися просто в застосунку. «Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», — повідомив міністр.

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Одруження по відеозвʼязку проводитиме працівник ДРАЦСу, документи можна засвідчити Дія.Підписом.

«Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі», каже міністр.

Можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн в українців з'явилась у лютому минулого року.

Для подання заяви потрібно:

  • Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ «Сім'я»
  • Обрати послугу «Заява про шлюб»
  • Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
  • Сплатити адміністративний збір
  • Підписати заяву електронним підписом
  • Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+89
Mr YouSt
Mr YouSt
30 березня 2024, 16:27
#
Ждем развод по видеосвязи!
+
0
SZlats
SZlats
30 березня 2024, 18:55
#
Эпохальное достижение заживем!!!__))))
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