Шлюб онлайн: українці зможуть одружуватись в «Дії» по відеозв'язку

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв'язок у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці зможуть одружуватися просто в застосунку. «Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», — повідомив міністр.

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Одруження по відеозвʼязку проводитиме працівник ДРАЦСу, документи можна засвідчити Дія.Підписом.

«Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі», каже міністр.

Можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн в українців з'явилась у лютому минулого року.

Для подання заяви потрібно: