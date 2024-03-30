Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн через відеозв'язок у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
30 березня 2024, 16:22
Шлюб онлайн: українці зможуть одружуватись в «Дії» по відеозв'язку
За його словами, українці зможуть одружуватися просто в застосунку. «Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», — повідомив міністр.
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Одруження по відеозвʼязку проводитиме працівник ДРАЦСу, документи можна засвідчити Дія.Підписом.
«Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі», каже міністр.
Можливість подати заяву про реєстрацію шлюбу онлайн в українців з'явилась у лютому минулого року.
Для подання заяви потрібно:
- Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ «Сім'я»
- Обрати послугу «Заява про шлюб»
- Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
- Сплатити адміністративний збір
- Підписати заяву електронним підписом
- Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
Джерело: Мінфін
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