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30 березня 2024, 12:54

Президент України оприлюднив декларацію: скільки він заробив та витратив у 2023 році

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік.

Згідно з декларацією про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік, доходи президента та членів його родини склали 12 млн 423 тисяч 008 грн, у тому числі дохід від продажу ОВДП — 7 млн 455 тисяч 972 грн.

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Доходи родини президента у 2023 році, згідно з повідомленням, в основному складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тисяч 036 грн.

Збільшення доходів порівняно з минулим роком відбулося через відновлення орендних платежів, йдеться в повідомленні.

Залишок грошових коштів родини президента до кінця минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тисяч грн.

Нагадаємо, що Мінфін запустив дашборд, що дає можливість проаналізувати рівень зарплат у держорганах. Найвищі середні зарплати у січні 2024 року у розрізі центральних органів влади були у НКРЕКП, АМКУ та Секретаріаті Кабміну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
bonv
bonv
30 березня 2024, 13:39
#
Порошенко серед лідерів що до допомоги ЗСУ. Скільки Зеленський пожертвував на потреби ЗСУ?
+
0
gucci
gucci
30 березня 2024, 14:27
#
Слушно
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