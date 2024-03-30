Закордонні паспорти подорожчають із 1 квітня: як зросте вартість оформлення

З 1 квітня оформлення закордонних паспортів подорожчає. Про це повідомляє Державна Міграційна Служба (ДМС).

На скільки підвищать ціни

Стандартне, нетермінове оформлення паспорта за 20 днів коштуватиме 958 грн, проти 856 грн до подорожчання.

У разі термінового оформлення (3−7 робочих днів), закордонний паспорт обійдеться у 1598 грн замість 1496 грн.

Зростання вартості оформлення паспорту ДМС пояснює здорожчанням вартості бланків, які виробляє ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».

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Які є винятки

ДСМ додає, що ті що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 березня, отримають документи за старою ціною.

Водночас, ті, хто оплатив адмінпослуги до 31 березня, але не подав заяву для оформлення документів, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв, уточнили в Державній міграційній службі.

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