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28 березня 2024, 13:35

У Мюнхені відкрився «Паспортний сервіс» для українців

Українці за кордоном зможуть оформити українські документи ще в одному місті Німеччини. У Мюнхені починає роботу паспортний сервіс ДП «Документ». Послуги надаватимуть у мобільному пункті. Про це написав у фейсбуці посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Українці за кордоном зможуть оформити українські документи ще в одному місті Німеччини.

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Деталі

З 28 березня у Мюнхені починає офіційно працювати мобільний пункт «Паспортного сервісу». Послуги з оформлення документів надаватимуть у 6 спеціально обладнаних мікроавтобусах.

Адреса, куди тепер можна звертатися для оформлення паспортів: Мюнхен, Dachauer Straße 122а .

Перелік послуг — такий самий, як і в інших центрах ДП «Документ». Зокрема, можна оформити ID-картку чи закордонний паспорт.

«Оформлення закордонного паспорту було найбільшою та найчастішою проблемою, з якою стикались українські громадяни у Німеччині», — зазначив Олексій Макеєв.

За його словами, лише 2023 року ДП «Документ» оформило в Німеччині понад 170 тисяч паспортів, ID-карток або водійських посвідчень у паспортних сервісах у Берліні та Кельні.

Джерело: Мінфін
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