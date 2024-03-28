Українці за кордоном зможуть оформити українські документи ще в одному місті Німеччини. У Мюнхені починає роботу паспортний сервіс ДП «Документ». Послуги надаватимуть у мобільному пункті. Про це написав у фейсбуці посол України у Німеччині Олексій Макеєв.
У Мюнхені відкрився «Паспортний сервіс» для українців
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Деталі
З 28 березня у Мюнхені починає офіційно працювати мобільний пункт «Паспортного сервісу». Послуги з оформлення документів надаватимуть у 6 спеціально обладнаних мікроавтобусах.
Адреса, куди тепер можна звертатися для оформлення паспортів: Мюнхен, Dachauer Straße 122а .
Перелік послуг — такий самий, як і в інших центрах ДП «Документ». Зокрема, можна оформити ID-картку чи закордонний паспорт.
«Оформлення закордонного паспорту було найбільшою та найчастішою проблемою, з якою стикались українські громадяни у Німеччині», — зазначив Олексій Макеєв.
За його словами, лише 2023 року ДП «Документ» оформило в Німеччині понад 170 тисяч паспортів, ID-карток або водійських посвідчень у паспортних сервісах у Берліні та Кельні.
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