Мемкоїн Dogwifhat встановив історичний максимум в $4

Ціна мемкоїна Dogwifhat перетнула позначку в $4. Це новий історичний максимум. Пізніше ціна відкотилась.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Капіталізація активу зросла вище $3,5 млрд. За цим показником WIF обійшов мемкоїн PEPE. «Собачка у шапочці» додала 55% за останній тиждень й займає третю позицію у секторі мемів, поступаючись іншим собачим монетам.

До теми: NFT з зображенням собаки-символа Dogwifhat продали за $4,3 млн