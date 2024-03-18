NFT з зображенням собаки-символа Dogwifhat продали за $4,3 млн

Можливий власник собаки, на ім'я Ачі, яка є символом мемкоїна Dogwifhat (WIF), продав фото тварини на аукціоні як NFT-лот. Криптотрейдер Gigantic Rebirth Ventures заплатив за нього 1 210,8 ETH .

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Деталі

Представник платформи Foundation, на якій проходив аукціон, написав:

🚨SOLD🚨



On November 17, 2018, Achi's owners captured him in an endearing hat on camera. It went viral, ultimately becoming a meme and mascot for the meme coin $wif.



Today, that image was collected by Gigantic Rebirth Ventures on FND for 1,210.759 ETH (4.3 Mil)! pic.twitter.com/8jV4szdPg1 — Rob | Foundation (@RDToTheMoon) March 18, 2024

«17 листопада 2018 року господарі Ачі сфотографували його на камеру в чарівному капелюсі. Знімок став вірусним і в підсумку перетворився на мем і талісман для мемкоїна WIF. Сьогодні це зображення придбав Gigantic Rebirth Ventures за 1,210,759 ETH».

Відзначимо, за останні 24 години курс токена WIF зріс на понад 27%.