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29 березня 2024, 16:28

Банк «Кредит Дніпро» став найбільшим з недержавних кредиторів у програмі «єОселя»

Банк «Кредит Дніпро» став найбільшим з недержавних кредиторів, які працюють за програмою «єОселя». Про це повідомляє пресслужба банку.

Банк «Кредит Дніпро» став найбільшим з недержавних кредиторів, які працюють за програмою «єОселя».

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Банк «Кредит Дніпро» Олександра Ярославського уклав генеральну угоду з компанією «Укрфінжитло» про приєднання до програми іпотечного кредитування «єОселя».

Кредит Дніпро — уже восьмий банк, в якому можна взяти іпотеку на пільгових умовах, після Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку, Глобус Банку, Скай Банку, Укрексімбанку та Сенс Банку.

Отримати пільговий кредит можуть як представники окремих професій — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, вчителі, медики та науковці — за ставкою 3%, так й інші громадяни, які не мають власного житла, — під 7%.

Банк пропонує кредити на умовах мінімального початкового внеску 20%. Максимальний строк кредиту — 20 років, максимальна сума — 2 млн грн.

До теми: «єОселя»: лише 1% заявок отримали пільгові кредити

Джерело: Мінфін
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