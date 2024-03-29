Топменеджер Binance подав до суду на уряд Нігерії, Bitwise подала заявку на спотовий Ethereum-ETF: що нового на ринку

Вартість біткоїнів у розпорядженні BlackRock перевищила $17 мільярдів

Обсяг придбаних біткоїнів у Shares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock після 11 тижнів торгів збільшився до 245 951 BTC ($17,47 млрд), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) від Fidelity — 143 720 BTC ($10,21 млрд). Такі дані наводить BuyBitcoinWorldwide.

У GBTC, що йде на третій позиції серед конкурентів, — ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) — показник збільшився до 41 353 BTC ($2,94 млрд).

У біржового фонду від Grayscale у розпорядженні залишаються 342 607 BTC ($24,34 млрд). На піку показник становив 619 000 BTC.

IBIT випередив MicroStrategy (214 296 BTC) і уряд США (207 189 BTC) у рейтингу найбільших власників цифрового золота. На сегмент ETF загалом припадає вже 4,82% емісії першої криптовалюти.

Bitwise подала заявку на спотовий Ethereum-ETF

Компанія Bitwise Asset Management подала заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на створення спотового Ethereum-ETF.

У формі S-1, поданій до SEC, сказано, що Bitwise Ethereum ETF — це біржовий продукт, який випускає звичайні акції, його мета полягає в забезпеченні доступу до Ethereum, що перебуває у власності трасту.

Згідно із заявою, акції фонду котируватимуться і торгуватимуться на біржі NYSE Arca.

Затриманий топменеджер Binance подав до суду на уряд Нігерії - ЗМІ

Віцепрезидент із глобальної розвідки і розслідувань криптовалютної біржі Binance Тигран Гамбарян, який із 25 лютого перебуває під вартою в Нігерії, подав позов про порушення його прав проти влади країни. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема звинувачення пред’явлені раднику з національної безпеки Нігерії Нуху Рібаду і Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC).

Гамбарян стверджує, що його затримання і конфіскація закордонного паспорта суперечать місцевій Конституції, яка гарантує «особисту свободу» і «передачу під суд протягом розумного терміну».

Він закликав суд зобов’язати АНБ і EFCC звільнити його з-під варти, негайно повернути закордонний паспорт і принести публічні вибачення.

Гамбарян також зажадав видати безстрокову судову заборону на його подальше затримання у зв’язку з будь-яким розслідуванням або вимогами, що висуваються до Binance.

Топменеджер повідомив, що разом директором Binance у Західній і Східній Африці Надімом Анджарваллою прибув до Нігерії на запрошення влади для обговорення діяльності біржі. Він не вчиняв жодних правопорушень і не отримував повідомлень про це в письмовій формі.

«Єдина причина затримання полягає в тому, що уряд запитує інформацію у Binance і висуває вимоги до компанії», — додав він.

Раніше Анджарвалла, який зумів нелегально покинути країну, подав аналогічний позов.

Уряд Нігерії звернувся по допомогу до Інтерполу для розшуку та арешту Анджарвалли для суду, згідно з місцевими ЗМІ.

Суд першої інстанції відклав розгляд справи за позовом Гамбаряна до 8 квітня.

Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited і двох її топменеджерів в ухиленні від сплати податків. Сторона обвинувачення наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.

Протокол Prisma Finance постраждав від злому на $8,1 млн

Протокол ліквідного стейкінгу Prisma Finance постраждав від хакерської атаки на $8,1 млн.

Команда проєкту заявила, що їм відомо про можливий експлойт, а інженери призупинять роботу протоколу і проведуть розслідування.

Крім того, у Prisma Finance закликали всіх користувачів від'єднати гаманці від платформи, оскільки існує ризик втрати коштів. Також команда опублікувала сайт, де можна перевірити свою адресу на вразливість.

Фахівці компанії Cyvers заявили, що протокол втратив близько $9 млн, а зловмисник фінансував злом через криптовалютну біржу FixedFloat.