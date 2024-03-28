Блокада кордону з Польщею: Де найбільші черги

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 березня 2024, 13:53

Блокада кордону з Польщею: Де найбільші черги

Станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску з польським кордоном «Ягодин», «Рава-Руська», «Угринів» стоять майже 370 вантажівок. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

Станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску з польським кордоном «Ягодин», «Рава-Руська», «Угринів» стоять майже 370 вантажівок.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Блокування кордонів

«Ситуація не змінилася. Як і раніше, це три напрямки, де польські фермери продовжують блокувати або повністю обмежувати можливість проїзду для вантажних транспортних засобів, — Ягодин, Рава- Руська та Угринів. Станом на ранок сьогодні в чергах сукупно на цих трьох напрямках близько 370 вантажівок, 200 з яких напроти пункту пропуску «Ягодин», — сказав Демченко.

Він додав, що на пунктах пропуску «Ягодин» та «Рава- Руська» польські фермери, як і у попередню добу, взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу.

«Тут за останній період ми маємо виключно нульові показники перетину кордону», — сказав Демченко.

За його словами, протестувальники постійно змінюють свої інтереси щодо пропуску вантажів у напрямку пункту пропуску «Угринів».

Так 25 березня польська сторона повідомила, що в бік Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на добу, 26 березня від польських прикордонників надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати по 3 вантажівки на годину з 17 години 27 березня до 9 години ранку 28 березня.

«Десь так по кількісним показникам і відбувається, але що буде після 9-ї години ранку, складно сказати. Також вони пропускають дуже мало від пропускної спроможності пункту пропуску. За минулу добу це десь 90 вантажівок, хоча це найбільший напрямок, який може за добу пропускати 1200−1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість ми маємо нульові показники від Польщі і лише 90 вантажівок в бік України», — сказав Демченко.

За його інформацією, напроти пункту пропуску «Краківець» перебуває близько 700 вантажівок.

«Цей напрямок розблокований, але його, як бачимо, як і напрямок пункту пропуску „Шегині“, де станом на ранок 400 вантажівок в черзі, водії обирають для того, щоб перетнути кордон, бо тут є інтенсивний рух в обох напрямках», — відзначив речник.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Антон Куминов и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами