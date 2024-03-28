Фінляндія відмовила у рейсах турецькій авіакомпанії через її зв’язки з рф

Фінське агентство транспорту та зв’язку Traficom не дозволило польоти турецькій авіакомпанії Southwind Airlines через її зв’язки з росією. Про це йдеться в заяві Traficom.

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«Наша загальна оцінка показує, що значну частку власності та ефективний контроль над Southwind Airlines не тримають зазначені турецькі особи чи компанії. Ми дійшли висновку, що авіакомпанія та її контроль пов'язані з російськими зацікавленими сторонами», — сказав генеральний директор Яркко Саарімакі.

У Traficom зазначають, що значне право власності та ефективний контроль над авіакомпанією не належить договірній стороні, яка її призначила, або її громадянам, як того вимагає чинна угода про повітряне сполучення.

Раніше авіаперевізник Southwind Airlines, що виконує рейси з Туреччини, звернувся до Traficom за дозволом на виконання польотів до Фінляндії. Traficom повідомила авіакомпанії, що дозвіл їй не буде наданий.