Фінляндія з 16 березня почне затримувати автомобілі із російськими номерами

Фінляндія слідом за Литвою зажадала, щоб автомобілі з російськими реєстраційними знаками залишили територію країни, повідомляє департамент митного контролю.

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Деталі

«Автомобілі, зареєстровані в росії та перебувають у Фінляндії, мають бути вивезені з території Європейського союзу не пізніше 15 березня 2024 року. Виняток становлять автомобілі, які належать студентам або особам, які працюють у Фінляндії згідно із чинним трудовим договором», — зазначається у повідомленні відомства.

Якщо на дорогах буде виявлено автомобіль, зареєстрований у росії та який не має права перебувати у Фінляндії, митниця заарештує машину.

«В цей час виїзд через фінсько-російський кордон неможливий, оскільки пункти пропуску закриті до 14 квітня 2024 року. Державні органи не видаватимуть окремих інструкцій з практичних питань щодо вивезення транспортних засобів», — додали в департаменті.

Нагадаємо

3 березня митниця Литви попереджала, що автомобілі з російськими реєстраційними знаками мають залишити Литву до 11 березня, інакше вони будуть конфісковані.

Власники автомобілів із російськими реєстраційними знаками будуть притягуватися до відповідальності за статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення Литви, яка передбачає штраф та конфіскацію машини.

11 березня було заарештовано перший автомобіль із російськими знаками.

З 14 лютого автомобілі із російськими номерами заборонили використовувати у Латвії. У разі порушення транспортний засіб буде конфісковано та передано Україні як підтримку у боротьбі з державою-агресором, заявляв Мінтранс республіки. Також власника зобов'яжуть сплатити штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.

Крім Латвії та Литви, в'їзд для автомобілів з російськими номерами також закрили три інші країни ЄС, з якими росія має сухопутний кордон: Естонія, Фінляндія і Польща. Пізніше до них приєдналася Норвегія, яка не входить до ЄС, але бере участь у Шенгенській угоді, а також Німеччина та Болгарія.